В Коломне муниципальная служащая хочет снять кандидатов от «Яблока» через суд. У нее это может получиться благодаря местному избиркому

Кандидат в депутаты муниципалитета «Коломна» от «Единой России» Яна Мальцева обратилась в суд с требованием отменить регистрацию семерых ее конкурентов, выдвинутых «Яблоком». Об этом «Фонтанке» 22 июля сообщил один из кандидатов от этой партии Федор Горожанко.

Яна Мальцева работает в казенном учреждении, подведомственном муниципалитету, в совет которого выдвигается, — в «Центре социально-экономического развития муниципального округа Коломна». Повод обратиться в суд кандидатке дал муниципальный избирком Коломны. В минувшую пятницу, 19 июля, он отказал семерым яблочникам в регистрации, однако уже спустя полчаса передумал и допустил их до выборов. Но закон запрещает избирательной комиссии отменять собственные решения, так что регистрацию кандидатов от «Яблока» суд, вероятнее всего, признает недействительной.

К такой технологии — сперва отказать кандидатам, а затем отменить собственное решение и зарегистрировать их — прибегли и некоторые другие муниципалитеты. Так поступили, например, с выдвиженцами «Справедливой России» избиркомы в «Черной речке» и «Коломягах».