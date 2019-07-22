Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника-миллиардера Захарченко. Она на свободе

Мосгорсуд принял решение смягчить приговор Ларисе Марчуковой, которая дала показания на экс-полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Об этом пишут РИА «Новости» 22 июля.

Суд освободил Марчукову из-под стражи. «Время содержания Марчуковой под домашним арестом зачесть из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии, один день под стражей — за полтора дня в колонии. Наказание считать отбытым», — сказала судья.

Марчукову признали виновной в подстрекательстве и пособничестве в хищении. По версии следствия, Лариса Марчукова вместе с сестрой Галиной и председателем правления «Нота-банка» Дмитрием Ерохиным похитили 350 млн рублей, принадлежавших одному из вкладчиков «Нота-банка». Дело слушалось в особом порядке. Останкинский суд Москвы приговорил женщину к трем годам и трем месяцам заключения и к штрафу в 700 тысяч рублей.

Захарченко и сестры Марчуковы — земляки, все из Миллеровского района Ростовской области.