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30.08.2019 15:31
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Все для детей: как живется маленьким новоселам в квартале «Янила»

Инфраструктура и благоустройство – одни из главных факторов, влияющих на выбор квартиры в новом микрорайоне. Особенно требования к окружению возрастают, если место для жизни выбирает семья с детьми. Именно поэтому ГК «Ленстройтрест», создавая голландский квартал «Янила», уделила пристальное внимание детской инфраструктуре.

Все для детей: как живется маленьким новоселам в квартале «Янила»

фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

Стандартные игровые площадки сегодня представлены практически в каждом жилом комплексе. Но многие застройщики не ограничиваются нормативным минимумом, а создают тематические детские зоны, внедряют новые развивающие форматы, вдохновляясь лучшими примерами европейских стран, используют безопасные и экологичные материалы. 

Больше разнообразия

Внешний вид детских игровых комплексов и их наполнение могут существенно отличаться – все зависит от конкретной строительной компании. ГК «Ленстройтрест» реализует свои проекты в рамках философии «ЖИВИ». Это означает, что главное для застройщика – это максимально возможный комфорт для каждого, кто будет здесь жить, включая маленьких новоселов. 

В голландском квартале «Янила» предусмотрено все для спорта, отдыха и детских игр. Здесь есть площадки для совсем малышей и детей постарше. Игровые зоны оборудованы качелями, конструкциями для лазания или балансирования, песочницами, полосами препятствия. Наполнение площадок разработано таким образом, чтобы дети не только интересно проводили время, но и улучшали свое здоровье и активно развивались. 

Сделав ставку на разнообразие детской инфраструктуры, застройщик установил не только стандартные, привычные большинству родителей площадки, но и необычные игровые комплексы. Они выглядят довольно оригинально – нет ни одной прямой детали и ярких цветов. Вместо привычной фанеры или металла конструкции сделаны из цельных бревен из особо прочной и экологически чистой древесины, при этом максимально устойчивой к изменчивой петербургской погоде и к испытанию детской активностью. 

Фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

Как говорит генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев, поначалу жители квартала восприняли нестандартное оборудование настороженно. Однако со временем выяснилось, что маленьких новоселов не увести домой, им очень нравилось проводить время на этих площадках. А дети – это строгие критики, и их отношение говорит само за себя.

«Мы понимали, что игровое оборудование устаревает не только физически, но и морально, поэтому с интересом изучали опыт благоустройства и оформления дворовых пространств за рубежом и учли основные тренды в наших кварталах. Главное, на что была сделана ставка – без давления отвлечь молодое поколение от компьютеров и телефонов, вернуть радость движения и игры, живого общения со сверстниками во дворе. И установленные нами оригинальные игровые комплексы отлично с этой задачей справились», – продолжает Денис Заседателев.

Ставка на спорт

Спортивная инфраструктура в голландском квартале «Янила» также максимально разнообразна. Территория поделена на участки для подвижных игр и занятия уличной гимнастикой, зоны с тренажерами и столами для пинг-понга. Корпуса квартала связывает сеть велодорожек, так же есть баскетбольная площадка и футбольное поле, которое в зимнее время превращается в каток. Для детей постарше и подростков построен скейт-парк площадью 1400 кв. м. Его элементы выполнены из монолитного железобетона, для трюков предусмотрены разборные металлические фигуры – рампы, паза, пирамида и другие необходимые элементы.

Продуманное зонирование нашего голландского квартала позволяет выбрать каждому жителю занятие по душе – скандинавская ходьба или бег, велосипедные прогулки, кроссфит, футбол, йога для мамы и малыша, силовые упражнения и многое другое. Важно отметить, что не только компания старается обеспечить возможности заниматься любимым видом спорта на свежем воздухе вместе с детьми, но и сами жители. 

ГК «Ленстройтрест»

Среди новоселов есть профессиональные тренеры и инструкторы, они проводят регулярные занятия, помогают укрепить здоровье и привести себя в форму. Вне зависимости от возраста и уровня подготовки жители квартала «Янила» могут погрузиться в практики по йоге или другой вид спорта по своему желанию.

Если маме комфортнее заниматься отдельно от ребенка, но его не с кем оставить, в «Яниле» действует сервис «Няня квартала». Это заботливая соседка с образованием психолога или педагога, которая присмотрит за вашим ребенком. Она также с готовностью поиграет с ребенком или сделает с ним домашнее задание, пока вы на работе или в театре. 

Будущее за инфраструктурой

Еще недавно в новостройках сегмента масс-маркет сеть велодорожек или футбольное поле были редким явлением. Но растущие требования покупателей к новому жилью и конкуренция на рынке берут свое – сегодня застройщики особенно заинтересованы в создании комфорта не только в квартире, но и за ее пределами. Поэтому на территории новых микрорайонов появляются различные зоны для отдыха, спорта, прогулок, общения и игр с детьми. Конечно, такие объекты инфраструктуры менее значимы, чем школы и детские сады. Однако без них создать уютную атмосферу внутри жилого квартала, в котором будут расти дети, уже не получится.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

 

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