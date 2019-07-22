В Москве безработные на Porsche похитили пешехода за то, что он снимал, как они нарушают ПДД

Двух безработных в московском районе Ясенево задержали по подозрению в похищении человека. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

По данным полицейских, конфликт начался с того, что 34-летний москвич заметил, как Porsche Cayenne нарушает правила дорожного движения. Он начал снимать происходящее на телефон, что возмутило находившихся в автомобиле мужчин. Они потребовали удалить видео, пешеход отказался. После этого его избили, «насильно посадили его в багажник автомобиля марки «Порше-Кайен» и направились в сторону центра города», – говорится в сообщении МВД.

Происходящее заметили патрулировавшие район полицейские, внедорожник им удалось остановить в районе Теплый Стан. Похищенного освободили, он госпитализирован. Подозреваемые задержаны, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека).

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