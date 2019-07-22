«Ни слова правды». США опровергли заявления Ирана о раскрытии сети шпионов ЦРУ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти исламской республики решили прибегнуть к «лжи и пропаганде», так как они не знают, что еще сделать.

«Сообщения о том, что Иран задержал шпионов ЦРУ, – это абсолютная ложь. Ни слова правды. Просто еще больше вранья и пропаганды (как и об их сбитом дроне), озвученных религиозным режимом, который разваливается и не имеет понятия, что делать. Экономика мертва, и будет еще хуже. Иран — это бардак», – написал 22 июля в своем твиттере Трамп.

Иранские власти, в свою очередь, настаивают, что спецслужбы республики задержали 17 агентов ЦРУ, которым якобы удалось проникнуть в важные для страны области от атомной энергетики до армии. Раскрытым шпионам уже вынесены приговоры, а некоторых ждет смертная казнь.