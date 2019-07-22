Суд не отпустил домой фигурантов дела о теракте в метро Петербурга. Единственная женщина обратилась к Путину

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Северной столице продлил меру пресечения фигурантам дела о подрыве поезда в петербургском метро. Отдыхать от регулярных заседаний 11 обвиняемых в терроризме будут за решёткой.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 22 июля о продлении меры пресечения ходатайствовала прокурор Надежда Тихонова. Московские военные судьи готовятся к месячному отпуску, гособвинитель просит оставить фигурантов в изоляторе на три месяца.

Подсудимые через адвокатов единогласно попросили смягчить меру и избрать любую, не связанную с содержанием под стражей. Бежать, как заверили, они не собираются.

«Не могу больше, я всё здоровье потеряла. С чистой совестью хочу сказать, что это была безграничная подстава. Через прессу хочу обратиться ко всему Петербургу, к Москве, к президенту Путину. Хочу сказать, чтобы он остановил эту подставу невинных людей. Меня не хватит на остальное продление», – взяла слово Шохиста Каримова.

Реклама



По словам подсудимой, ответственным за её заключение является следователь Андрей, который подбросил в её сумочку гранату и «подставил узбекскую женщину, впервые приехавшую в Москву».

Коллегия судей, посовещавшись, оснований для смягчения меры не нашла. Все фигуранты останутся в изоляторе как минимум до 12 ноября.