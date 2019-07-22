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Суд не отпустил домой фигурантов дела о теракте в метро Петербурга. Единственная женщина обратилась к Путину
Московский окружной военный суд на выездном заседании в Северной столице продлил меру пресечения фигурантам дела о подрыве поезда в петербургском метро. Отдыхать от регулярных заседаний 11 обвиняемых в терроризме будут за решёткой.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 22 июля о продлении меры пресечения ходатайствовала прокурор Надежда Тихонова. Московские военные судьи готовятся к месячному отпуску, гособвинитель просит оставить фигурантов в изоляторе на три месяца.
Подсудимые через адвокатов единогласно попросили смягчить меру и избрать любую, не связанную с содержанием под стражей. Бежать, как заверили, они не собираются.
«Не могу больше, я всё здоровье потеряла. С чистой совестью хочу сказать, что это была безграничная подстава. Через прессу хочу обратиться ко всему Петербургу, к Москве, к президенту Путину. Хочу сказать, чтобы он остановил эту подставу невинных людей. Меня не хватит на остальное продление», – взяла слово Шохиста Каримова.
По словам подсудимой, ответственным за её заключение является следователь Андрей, который подбросил в её сумочку гранату и «подставил узбекскую женщину, впервые приехавшую в Москву».
Коллегия судей, посовещавшись, оснований для смягчения меры не нашла. Все фигуранты останутся в изоляторе как минимум до 12 ноября.
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Справка:
Взрыв в вагоне метрополитена на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт» произошёл 3 апреля 2017 года. Погибли 15 пассажиров и предполагаемый смертник Акбарджон Джалилов. Метрополитен оценил ущерб от теракта в 110 млн рублей. В помощи ему обвиняют 11 человек: выходцев из Киргизии и Таджикистана с семью классами образования и навыками поваров-сушистов. Фигуранты называют своё участие в деле подстроенным.