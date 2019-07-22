ЖК «Континенты» аккредитован по программе «Военная ипотека»

ГК «КВС»

Банк «Открытие» и Сбербанк аккредитовали жилой комплекс «Континенты» по программе «Военная ипотека».

Теперь на покупку квартиры в новостройке можно оформить кредит по программе «Военная ипотека» от Банка «Открытие» с процентной ставкой от 9,2%. Срок кредитования от 1 до 25 лет, при этом полное исполнение обязательств по кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором Заемщиком будет достигнут возраст 50 лет. Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из размера процентной ставки и срока кредита. С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru

Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «Континенты» по программе «Военная ипотека» с процентной ставке от 9,5%. Сумма кредита от 300 тыс рублей до 2,502 млн. рублей. Срок кредитования – до 20 лет (при этом срок возврата кредита не должен превышать предельный срок, на который предоставляется Целевой жилищный заем). Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

ЖК «Континенты» находится в Выборгском районе недалеко от станции метро «Парнас». В этом комплексе представлен широкий выбор квартир по приятным ценам. Все квартиры застройщик передает с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. Квартира в «Континентах» станет хорошим вложением средств как для личного использования, так и с коммерческой целью.

Квартира в ЖК «Континенты» подойдет для молодых и активных людей, так как комплекс расположен рядом с метро, благодаря чему можно быстро и удобно добраться в любую точку Санкт-Петербурга. Эта локация подойдет и семейным парам, и семьям с детьми, а также пенсионерам. Здесь хорошо развита социальная и коммерческая инфраструктура, открыты два торговых комплекса, фитнес-центры, салоны красоты и многое другое. В шаговой доступности чудесный Шуваловский парк, в котором приятно проводить свободное время, прогуливаться на свежем воздухе, заниматься спортом, или наслаждаться первозданной природой.

Кредит предоставляется военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004г.

Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут вам выбрать квартиру и подробно расскажут о программе «Военная ипотека». Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

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Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/