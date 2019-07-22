Бренд «Линкольн-88» ушел в прошлое. За нападение на клуб «Цоколь» задерживали неисправимого радикала, а судить будут — семьянина

В Петербурге завершено расследование о нападении на музыкальный клуб «Цоколь». Полиция задерживала легендарного националиста Андрея Линка, а в суд дело пришло на новообращенного семьянина Клещина.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Смольнинский суд зарегистрировал уголовное дело Андрея Клещина (до брака — Андрей Линок), обвиненного в организации хулиганского нападения на «Цоколь» в сентябре 2018 года, и еще шести человек.

«Как полагает следствие, Клещин, являясь представителем идеологии неонацизма, получил информацию о нахождении в клубе антифашистов. Обвиняемый и соучастники, руководствуясь мотивом политической, идеологической, национальной ненависти и вражды, совершили нападение, выкрикивая различные оскорбительные слова и высказывания. При нападении фигуранты демонстрировали аэрозольный пистолет «Пионер», бросали камни и стеклянные бутылки в сторону посетителей клуба, распылили перцовый газ», – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Андрей Линок создал в Петербурге группировку «Линкольн-88», которой вменяли двенадцать нападений на иностранцев и неславян, в том числе два убийства. Линок в 2011 году получил девять лет колонии.

После нападения на «Цоколь» полиция задержала Линка. С ним под суд отданы Виталий Баранников, Руслан Васильев, Денис Корнеенко, Александр Петросян, Николай Чередник и фигурант, которому на момент налета не исполнилось восемнадцати лет.