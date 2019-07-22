Кому положена премия

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Может ли положение о премировании по организации распространяться не на всех работников, а только на работников подразделений, указанных в Положении о премировании и не будет ли это являться ущемлением прав (дискриминацией) остальных работников, не получающих премию, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Татьяна Трошина.

Работодатель имеет право поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в том числе путем выплаты премий (часть первая ст. 191 ТК РФ). Премии являются составной частью заработной платы, устанавливаемой работнику трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ст. 129, ст. 135 ТК РФ).

Из содержания ст.ст. 57, 135 ТК РФ следует, что установление порядка и размеров выплаты премий, а также условий лишения или снижения премиальных выплат является исключительной прерогативой работодателя. Законодательство не обязывает работодателя выплачивать работникам премии.

При этом трудовое законодательство четко не регламентирует порядок выплаты премий, в каждой организации этот вопрос решается по-разному. Обязательных требований к содержанию локального нормативного акта, устанавливающего систему премирования, также не установлено.

Однако при установлении системы премирования в организации необходимо учитывать требования ст. 3, ст. 22 и ст. 132 ТК РФ о недопущении дискриминации в сфере оплаты труда, о равной оплате за труд равной ценности и о соответствии заработной платы количеству и качеству затраченного труда. Применительно к рассматриваемому вопросу это означает, что сотрудники, занимающие одинаковые должности и выполнившие условия премирования, должны иметь право на получение премии в одинаковом размере.

Названные нормы трудового права, в том числе нормы, запрещающие дискриминацию при оплате труда, не обязывают работодателя устанавливать поощрительные выплаты обязательно для всех работников организации. Работодатель решает самостоятельно, какие категории работников должны подлежать премированию.

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