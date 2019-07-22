Петербургский фестиваль SUP-сёрфинга «Фонтанка-SUP» попал в мировые СМИ

CBS, Euronews, BBC и даже Всемирный экономический форум уделили внимание IV международному фестивалю «Фонтанка-SUP» в Петербурге, который прошел в минувшие выходные.

Одна из крупнейших американских телерадиосетей – CBS – показала сюжет из Петербурга в выпуске новостей от 22 июля. Судя по аннотации, больше всего американцам понравились Губка Боб и миньоны на досках для паддл-бординга.

В рубрику No comment на телеканале Euronews, в которой демонстрируются видео какого-либо события без комментариев ведущих, также попал «Фонтанка-SUP».

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Британский BBC, который посвятил фестивалю сюжет в утреннем выпуске новостей от 21 июля, был более многословен. Ведущие рассказали телезрителям, что Петербург – «впечатляющее место» для «энтузиастов паддл-бординга», которые костюмами «добавили красок» в город.

Не остался в стороне и Всемирный экономический форум, который обратил внимание на «Фонтанка-SUP». В Instagram ВЭФ написано, что в этом году «сотни людей, одетые в костюмы, собрались на фестиваль». Сейчас фото из Петербурга в топе соцсети по хештегу #puddleboarding с 8,5 тыс. лайков.

Напомним, ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Подробную информацию читайте на специальном сайте.

«Фонтанка.ру» выражает признательность компаниям Партнеров, которые поддержали фестиваль «Фонтанка-SUP» и помогли его сделать ярким!

Благодарим «Газпром нефть» – инновационного партнера, компанию Bestway – официального SUP-партнера, «Новое Радио» – официального медиапартнера, компанию VICTORIA STENOVA – официального партнера, СК «ГАЙДЕ» – официального страхового партнера, командных партнеров – Группу «Эталон» и Банк «Санкт-Петербург», партнеров – компанию PAROC, Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open