Друзья убитой ЛГБТ-активистки опознали тело. Ножом ее ударили восемь раз

Единомышленники, вместе с которыми жительница Петербурга Елена Григорьева на пикетах и митингах защищала права сексуальных меньшинств, опознали ее тело. Женщину зарезали в Московском районе в минувшие выходные.

Об этом «Фонтанке» рассказал представитель ЛГБТ-движения Алексей Назаров со ссылкой на представителя группы «Солидарность Санкт-Петербурга» Ольгу Смирнову.

Опознавали Григорьеву Александр Миронов, который помогает задержанным на митингах активистам, и Александр Хмелев, открытый гей и священник Ассоциации христианских евхаристических общин. Днем 22 июля они подтвердили, что женщина, убитая во дворе на Пулковской улице, вместе с ними участвовала в акциях и проводила ночи в отделениях полиции. На ее теле криминалисты насчитали восемь ножевых ранений.

«В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было. Все в стиле «будут убивать — звоните». Позвонить не успела», – написал в Facebook знакомый с убитой правозащитник Динар Идрисов.

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Тело Григорьевой было найдено в кустах в нескольких сотнях метров от ее дома. Она была убита ночью 21 июля, прохожий заметил мертвую женщину только к вечеру. Как уточнили «Фонтанке» в Следственном комитете, подозреваемого в деле пока нет, хотя ранее сообщалось, что убить Григорьеву мог 40-летний уроженец Башкирии. Выйти на след убийцы оперативникам помогал служебный пес по кличке Жасмин.

Григорьева родом из Великого Новгорода. Она защищала не только сексуальные меньшинства, к коим причисляла и себя, но и выходила с пикетами в поддержку сестер Хачатурян, дальнобойщиков, кандидатов в муниципальные депутаты и других групп или личностей.