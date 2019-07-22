«60 тысяч одних курьеров». Петербургский Фонд капремонта несет мировым судьям десятки тысяч заявлений на должников

С начала года Фонд капремонта подал под 60 тысяч заявлений на вынесение судебных приказов о взыскании долгов с горожан. Наступление закончится только осенью, когда фонду усложнят жизнь новыми законами.

Информация о том, что региональный оператор программы капитального ремонта начал массовую атаку на должников по взносам, начала распространяться на прошлой неделе в нескольких группах «ВКонтакте». «Внимание всем, кто имеет задолженность по оплате капремонта, – появилась тревожная запись на стене сообщества жителей станций метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». – НКО «Фонд капитального ремонта» в разгар отпускного сезона запустил тысячи судебных приказов, в частности по Ладожскому парку. Быстрее идите обжаловать». Поиск по базе мировых судей Санкт-Петербурга показывает: фонд за неделю обратился с заявлением о вынесении судебного приказа на взыскание задолженности более 400 раз, с начала лета – более 3 тысяч.

Цифра внушительная, понятен и тезис про отпуска: для вынесения судебного приказа не требуется вызов сторон, и о том, что мировой судья поддерживает истца, гражданин узнает только при получении документа. Хотя для того, чтобы оспорить приказ, предполагаемому должнику не требуется даже особенных обоснований, достаточно указать, что не согласен. Но сделать это надо в течение 10 дней со дня его получения, иначе с вашего счета просто будет списана требуемая сумма. Судебная практика показывает, что этот срок можно восстановить, если удастся доказать, что гражданин не был извещен о почтовой корреспонденции должным образом. Но не каждый будет готов этим заниматься из-за сравнительно небольших денег, вернувшись через 2 недели с дачного участка.

За первый день новой рабочей недели база пополнилась еще сотней заявлений, и все же дело не в отпускном сезоне.

В плане обращения к мировым судьям Фонд капремонта ускорился еще в начале года, а летом, можно сказать, отдыхает со всеми вместе. По данным организации, всего в этом году подано почти 60 тысяч заявлений, так что на дачный период приходится лишь около 6%. Для сравнения: в 2018 году заявлений было 26 758.

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Известна и причина активизации фонда: организация пытается по максимуму использовать возможность штамповать заявления в упрощенном порядке. «В декабре 2018 года были внесены изменения в ст. 124 ГПК РФ «Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа» и расширен перечень данных о должнике для подачи судебного приказа, – рассказали в фонде «Фонтанке». – Ожидается, что изменения вступят в силу в сентябре 2019 года: таким образом, для подготовки судебных приказов будет требоваться больше времени».

Сейчас статья 125 ГПК гласит, что для подачи заявления требуется «наименование должника, его место жительства или место нахождения, а для гражданина-должника также дата и место рождения, место работы (если они известны)».

С сентября все заметно усложнится: потребуется один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта или водительских прав, основной регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства). Доступ к необходимым базам у фонда так или иначе будет, так что он не должен оказаться в положении КРТИ и Центра управления парковками, которые не имеют возможности адресным образом наказывать водителей-неплательщиков. Но работу все это замедлит принципиально: элементарно вырастет объем бумажных материалов, которые относят в суд. «Дело не в пошлинах, этот вопрос более или менее решен, – говорит собеседник, близкий к фонду. – И фонд заплатил бы необходимые пошлины по всем заявлениям. Но в отличие от арбитража, здесь нет возможности подавать заявление в электронном виде, растет нагрузка на судей, это огромный объем».

«Фонтанка» не призывает бегать от добросовестно начисленных долгов, но поводов для оспаривания судебного приказа может быть несколько – от несвоевременной доставки квитанций до превышения трехлетнего срока исковой давности. В прошлом году, напомним, большую огласку получила история с «долгами из прошлого», которые жильцам начали предъявлять управляющие организации. На квитанциях значились десятки тысяч, набежавшие по оплате жилого помещения и коммунальных услуг аж с 2006 года. В случае упорства жильцам грозили ограничением ресурсов, а также судом с последующим запретом на выезд из страны и продажей квартиры. Расчет, насколько можно было судить, был на самых совестливых и пугливых: взыскать в суде долги более чем за 3 года при должной внимательности ответчика не выйдет. В итоге обещанные жилищниками кары небесные впечатлили некоторое количество горожан, которые от греха подальше заплатили, сколько было сказано, а также прокуратуру, которая инициировала проверку в отношении управляющих организаций.

Фонд капремонта ведет себя деликатнее, но в заявления о судебных приказах тоже включает все «от Адама», т. е. от начала своей работы. Мировые суды, похоже, это устраивает: в приказе от начала июля, с которым ознакомилась «Фонтанка», говорится о взыскании задолженности в две с лишним тысячи рублей, накопленной с осени 2014 года, а также пеней и 200-рублевой пошлины. Приказ уже оспорен, и в этом случае ситуация меняется с точностью до наоборот: теперь уже все зависит от того, хватит ли фонду старательности бороться за долги в суде, где придется уже доказывать правомерность своих требований.

Бывает по-разному, иногда оператор упирается до конца, как было в случае одного из самых статусных должников – главы Гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого. Ректор бодается с Фондом капремонта из-за двух помещений на Невском проспекте, 22-24, общей площадью порядка 400 метров, взносы за которые, судя по документам, не делал с 2014 года, то есть с начала работы фонда. К концу 2017 года накапало 37 тысяч рублей плюс 5 тысяч пеней. Оператор обратился в мировой судебный участок с заявлениями о вынесении судебных приказов, однако недооценил принципиальность Запесоцкого, который не поленился приказы отменить.

То ли сумма сыграла роль, то ли фамилия – но фонд не закончил на этом выяснять отношения с Запесоцким, обратившись в суд. Тот добровольно погасил задолженность, но избирательно – долги и пени за конец 2014 года и начало 2015 года ускользнули от авторитетного гуманитария. В городе менялись губернаторы, а тяжба все тянулась. В начале 2019 года суд постановил взыскать с Запесоцкого задолженность и пени за просрочку. Цена принципиальности составила 15 тысяч, должник подал апелляционную жалобу. Её Петроградский районный суд рассмотрел 4 июля, отказав в удовлетворении.

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Пока сложно сказать, какие результаты даст активность фонда капремонта. В 2018 году удалось взыскать порядка 400 млн рублей, но и это был первый год, когда черепаха новых долгов проиграла – пусть немного – Ахиллесу претензионной работы по старым. На начало 2018-го задолженность составляла 1,391 млрд рублей, за год она сократилась до 1,371 млрд. C января по июль 2019-го взыскано 118,7 млн рублей, пока фонд не спешит подводить итоги. Ранее сообщалось, что задолженность по взносам на капремонт есть у 300 тысяч петербуржцев. Из них 80 тысяч человек принципиально не платят отчисления. В 2019 году размер взноса составляет от 4 до 5 рублей за квадратный метр в зависимости от типа дома.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»