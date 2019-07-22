Где найти выгодное предложение на покупку новой квартиры в ГК «КВС»?

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» регулярно разрабатывает новые акции и интересные условия приобретения жилья. Теперь следить за ними стало еще удобнее – все акции собраны в приложении со скидками «Кошелек». Правда, удобно?

В одном месте вы сможете узнать, как вызвать бесплатно такси до офиса компании, заказать экскурсию на объект, получиться консультацию менеджера продаж, забронировать квартиру. А самое главное – быть в курсе всех акциях и скидок.

Справка о компании ГК "КВС"