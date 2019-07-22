Небо над Новосибирском затянуло смогом. Лесные пожары не тушат из-за экономии

Пожары в Эвенкийском районе Красноярского края, из-за которых смогом затянуло небо Новосибирска, решено не тушить. Об этом заявили в министерстве лесного хозяйства Красноярского края 22 июля.

«Основная часть пожаров, она действует в труднодоступных отдалённых территориях в так называемой зоне контроля. Соответственно, эти пожары, по большей части по ним принимается решение о нетушении, поскольку там нет угроз населенным пунктам, нет угроз объектам экономики. И соответственно, прогнозируемые затраты они в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб», — цитирует представителя ведомства НГС.

По информации министерства, в зоне контроля зарегистрировано 93 пожара на площади 649 тысяч гектаров.

Новосибирск затянуло смогом накануне с утра. По данным регионального МЧС, вокруг города пожаров в это время не было.