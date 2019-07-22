Пять тысяч рублей штрафа и депортация из РФ. Выходец из Средней Азии поплатился за попытку пробраться в Финляндию

В погранзоне Выборгского района Ленобласти пограничники задержали гражданина одной из среднеазиатских республик. Об этом 22 июля сообщает ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, попытку прорваться через кордон мужчина 1978 года рождения предпринял 18 июля, но до Финляндии ему добежать не удалось – силовики скрутили нарушителя на просёлочной дороге.

Выборгский суд, признав иностранца виновным в покушении на нарушение госграницы, приговорил его к штрафу в размере 5000 рублей и выдворению из России. Депортации мужчина будет ждать в Центре содержания иностранных граждан в городе Красное Село.