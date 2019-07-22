Происшествия
«Фонтанка» показывает вагон петербургского метро, в котором подорвался смертник. У защиты вещдок вызвал недоумение
«Фонтанка.ру»
Суд просят присмотреться к взорванному вагону, который до сих пор хранится в качестве вещественного доказательства по делу о теракте в петербургской подземке.
«Полагаем, что нужно суду исследовать данные обстоятельства, чтобы снять те недоумения и вопросы, которые у нас возникли», – изложил позицию защиты на заседании 22 июля Виктор Дроздов, представляющий интересы Шохисты Каримовой.
С ревизией в депо на проспекте Обуховской Обороны адвокаты нагрянули 19 июля. «Фонтанка» показывает фотографии. По словам Дроздова, вагон под номером 8147 не опечатан, зато закрыт и видоизменён алюминиевыми листами. Они прикрывают покореженные двери и окна.
Обследовать вагон внутри пришлось в темноте, подсвечивая телефонами. Вспышки камер высветили сорванную с потолка обшивку, детскую кроссовку, пакеты для улик и демонтированные сиденья, сгруженные за местом, которое считается эпицентром. Вопросы вызвали вогнутые вовнутрь двери, брошенная швабра и газеты, выпущенные после теракта.
Также смутили уцелевшие после взрывной волны стекла и поручни рядом с тем местом, где, как считается, подорвался смертник.
Метрополитен заявил гражданский иск на 110 млн рублей. В эту сумму включены выплаты пострадавшим, компенсация недополученной выручки и стоимость демонтажа и последующей утилизации вагона. Подсудимые с иском не согласны, своё участие в деле называют подстроенным. Суд оставил их в изоляторе до 12 ноября.
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Справка:
Взрыв в вагоне метрополитена на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт» произошёл 3 апреля 2017 года. Погибли 15 пассажиров и предполагаемый смертник Акбарджон Джалилов. В помощи ему обвиняют 11 человек: выходцев из Киргизии и Таджикистана с семью классами образования и навыками поваров-сушистов. Фигуранты отрицают вину.