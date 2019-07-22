Участник московского митинга, которому сломали руку при задержании, заплатил тысячу рублей штрафа

Мещанский районный суд приговорил к штрафу в одну тысячу рублей Алексея Кутенкова, который принимал участие в акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом 22 июля пишет «Медиазона».

Мужчину обвиняли в том, что 20 июля он перелез через металлические ограждения и якобы «оказывал активное сопротивление полицейским», отказываясь подчиняться их требованиям. Кутенкову вменили неповиновение сотруднику полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП).

При этом адвокат Михаил Бирюков заявил «Медиазоне», что в протоколе не было указано, какие именно требования полицейских не выполнил Кутенков. Защитник просил суд выслушать свидетелей и вызвать сотрудников МВД, составлявших протокол. Однако судья отказала во всех ходатайствах защиты.

Сам Кутенков вину отрицал, его адвокат обещает обжаловать решение суда. Его задержание «Медиазона» описывает следующим образом:

«При задержании Кутенкову заламывали и выворачивали руки. Он кричал, что ему больно, и просил отпустить. По словам мужчины, один из полицейских начал оскорблять его. Тогда Кутенков сказал, чтобы он «применил сначала к себе то, что сказал ему». После этого полицейский ударил мужчину по ноге и тазу. Врачи диагностировали у участника акции перелом руки».