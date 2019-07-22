Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+25°C
/ Завтра: +24
$ 62.98р
70.65р
19:05 22.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
22.07.2019 16:20
Печать

Неизвестные изувечили бюст Сталина и попытались подорвать офис КПРФ в Липецке. Вождю достается не в первый раз

Управление МВД России по Липецкой области начало проверку после нападения неизвестных на местное отделение КПРФ. Злоумышленники залили монтажной пеной бюст Иосифа Сталина, а затем попытались подорвать дверь в офисе коммунистов. 

«В ночь с 20 на 21 июля несколько молодых людей осквернили памятник Сталину и предприняли попытку взорвать баллончиками с газом входную дверь областного отделения КПРФ. В настоящее время начата доследственная проверка случившегося. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Ведется поиск злоумышленников», – рассказали 22 июля липецкие члены КПРФ, выложив видео нападения в Сеть. 

По словам липецкой КПРФ, случившееся коммунисты оценивают как «войну с памятью».

Реклама

В региональном МВД изданию «Коммерсант» рассказали, что по факту нападения проводится проверка. 

Напомним, что бюст Сталина в Липецке коммунисты открыли к 9 Мая в 2015 году. Однако местные жители новый памятник не оценили, и вскоре вождя облили розовой краской, а партия «Яблоко» обратилась в прокуратуру с требованием убрать скульптуру. 

Справка:

В последние годы в России с переменным успехом предпринимались попытки установить памятники Сталину, так как периодически такие инициативы натыкались на непонимание властей и местных жителей. Так, в 2016 году в Сургуте «незаконный» монумент политического деятеля был демонтирован, а на организаторов установки был составлен  административный протокол. Активисты решили поставить бронзового Сталина на набережной Оби, где ранее согласовали установку памятника жертвам политических репрессий. Сургутского Сталина за две недели неоднократно обливали краской. 

Несмотря на все сопротивление, памятники Сталину продолжают открывать в современной России. Так, только в этом году монумент вождю появился в Новосибирске, а в Ставрополье открыли бюст к 74-й годовщине Победы.

Первый монумент в честь Иосифа Джугашвили (он же Сталин) установили в честь его 50-летия в 1929 году, а с середины 1930-х монументы лидеру СССР начали активно появляться в стране и даже в мире. Часто в скульптурной композиции Сталина изображали вместе с Лениным. Памятник Сталину на канале имени Москвы, созданный в 1940-е годы, стал первым по популярности в СССР, так как его копии были установлены практически во всех городах. Еще больше монументов появилось в первое десятилетие после окончания войны. В 1955 году в Ивановской области РСФСР установили один из последних монументов. После XX съезда КПСС 1956-го, на котором был взят курс на осуждение культа личности, памятники ставить фактически прекратили, а затем и вовсе начали демонтировать.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
22.07.2019 17:05

ЖК «Континенты» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» и Сбербанк аккредитовали жилой комплекс «Континенты» по программе «Военная ипотека».
ГК «КВС»
22.07.2019 16:37

Где найти выгодное предложение на покупку новой квартиры в ГК «КВС»?

Группа компаний «КВС» регулярно разрабатывает новые акции и интересные условия приобретения жилья. Теперь следить за ними стало еще удобнее – все акции собраны в приложении со скидками «Кошелек». Правда, удобно?
«Аквилон Инвест»
22.07.2019 15:04

ЖК Promenade назван одной из самых ожидаемых премьер года

Холдинг «Аквилон Инвест» сегодня открыл продажи в новом жилом комплексе Promenade в Адмиралтейском районе Петербурга. Это последний застраиваемый участок на территории редевелопмента завода «Петмол». Эксперты уже назвали проект одной из самых ожидаемых премьер года.
ГК «Эталон»
22.07.2019 15:00

«Строительный трест» вывел в продажу виллу с полной отделкой

Компания «Строительный трест» вывела на рынок уникальный объект в составе одного из своих загородных проектов – коттеджного поселка премиум-класса «Озерный край» в Токсово.
ГК «Эталон»
22.07.2019 13:17

На жилые комплексы «Эталон ЛенСпецСМУ» снижена ставка по ипотеке

На строящиеся объекты компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») начала действовать акция от ПАО «Промсвязьбанк»*.
Glorax Development
22.07.2019 13:01

VII квартал жилого комплекса Golden City набирает высоту

На площадке VII квартала Golden City на намывных территориях Васильевского острова активно ведется возведение жилой части дома – корпус второй очереди проекта набирает высоту и уже возвышается над побережьем Финского залива.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
22.07.2019 12:38

В «Новом Лесснере» и «Новом Оккервиле» доступна семейная ипотека от 5% годовых

В жилых комплексах «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» доступна льготная ипотека со ставкой от 5% годовых от ПАО «Банк ВТБ».
22.07.2019 11:16

Банк «Санкт-Петербург» выдаст СПб ГУП «Горэлектротранс» кредит на новые трамваи

Банк «Санкт-Петербург» выиграл конкурс на оказание финансовых услуг СПб ГУП «Горэлектротранс». Банк выдаст учреждению невозобновляемую кредитную линию на 1 995 млн рублей. Срок кредита – до 31 мая 2020 года.
ГК «Полис Групп»
22.07.2019 10:29

Эксперты ГК «Полис Групп»: жилье на нулевом цикле не перестанет быть дешевым

При переходе на эскроу-счета дисконт при покупке жилья на этапе котлована и первых этапах строительства уйдет в прошлое. Это обстоятельство послужит основанием для серьезного роста цен на жилье. Такие опасения высказал Центральный банк в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
РСТИ (Росстройинвест)
22.07.2019 09:00

РСТИ (Росстройинвест) увеличила сумму сделок на 21% в первом полугодии

По итогам первых шести месяцев 2019 года РСТИ (Росстройинвест) продала на 7% больше квартир, чем за аналогичный период 2018 года. При этом сумма заключённых договоров выросла на 21%, что связано с пополнением портфеля компании проектами высокого класса: ЖК «Terra» у Пионерского сада (бизнес-лайт) и ЖК «Familia» на Петровском острове (премиум).
"Фонтанка.ру"
19.07.2019 18:13

Укрепляй корпоративный дух вместе с «Фонтанкой-SUP»

Четвертый международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» – это не только одно из самых необычных и веселых событий лета в Петербурге, но и отличный способ укрепить корпоративный дух. Вместе с сотнями других горожан на SUP-бордах в субботу, 20 июля, пройдут сотрудники 10 ведущих компаний города.
Группа ЦДС
19.07.2019 14:41

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию детский сад в Кудрово

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Группе ЦДС разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест в Кудрово.