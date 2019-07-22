Происшествия
Неизвестные изувечили бюст Сталина и попытались подорвать офис КПРФ в Липецке. Вождю достается не в первый раз
Управление МВД России по Липецкой области начало проверку после нападения неизвестных на местное отделение КПРФ. Злоумышленники залили монтажной пеной бюст Иосифа Сталина, а затем попытались подорвать дверь в офисе коммунистов.
«В ночь с 20 на 21 июля несколько молодых людей осквернили памятник Сталину и предприняли попытку взорвать баллончиками с газом входную дверь областного отделения КПРФ. В настоящее время начата доследственная проверка случившегося. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Ведется поиск злоумышленников», – рассказали 22 июля липецкие члены КПРФ, выложив видео нападения в Сеть.
По словам липецкой КПРФ, случившееся коммунисты оценивают как «войну с памятью».
В региональном МВД изданию «Коммерсант» рассказали, что по факту нападения проводится проверка.
Напомним, что бюст Сталина в Липецке коммунисты открыли к 9 Мая в 2015 году. Однако местные жители новый памятник не оценили, и вскоре вождя облили розовой краской, а партия «Яблоко» обратилась в прокуратуру с требованием убрать скульптуру.
Справка:
В последние годы в России с переменным успехом предпринимались попытки установить памятники Сталину, так как периодически такие инициативы натыкались на непонимание властей и местных жителей. Так, в 2016 году в Сургуте «незаконный» монумент политического деятеля был демонтирован, а на организаторов установки был составлен административный протокол. Активисты решили поставить бронзового Сталина на набережной Оби, где ранее согласовали установку памятника жертвам политических репрессий. Сургутского Сталина за две недели неоднократно обливали краской.
Несмотря на все сопротивление, памятники Сталину продолжают открывать в современной России. Так, только в этом году монумент вождю появился в Новосибирске, а в Ставрополье открыли бюст к 74-й годовщине Победы.
Первый монумент в честь Иосифа Джугашвили (он же Сталин) установили в честь его 50-летия в 1929 году, а с середины 1930-х монументы лидеру СССР начали активно появляться в стране и даже в мире. Часто в скульптурной композиции Сталина изображали вместе с Лениным. Памятник Сталину на канале имени Москвы, созданный в 1940-е годы, стал первым по популярности в СССР, так как его копии были установлены практически во всех городах. Еще больше монументов появилось в первое десятилетие после окончания войны. В 1955 году в Ивановской области РСФСР установили один из последних монументов. После XX съезда КПСС 1956-го, на котором был взят курс на осуждение культа личности, памятники ставить фактически прекратили, а затем и вовсе начали демонтировать.