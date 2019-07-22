Неизвестные изувечили бюст Сталина и попытались подорвать офис КПРФ в Липецке. Вождю достается не в первый раз

Управление МВД России по Липецкой области начало проверку после нападения неизвестных на местное отделение КПРФ. Злоумышленники залили монтажной пеной бюст Иосифа Сталина, а затем попытались подорвать дверь в офисе коммунистов.

«В ночь с 20 на 21 июля несколько молодых людей осквернили памятник Сталину и предприняли попытку взорвать баллончиками с газом входную дверь областного отделения КПРФ. В настоящее время начата доследственная проверка случившегося. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Ведется поиск злоумышленников», – рассказали 22 июля липецкие члены КПРФ, выложив видео нападения в Сеть.

По словам липецкой КПРФ, случившееся коммунисты оценивают как «войну с памятью».

Реклама



В региональном МВД изданию «Коммерсант» рассказали, что по факту нападения проводится проверка.

Напомним, что бюст Сталина в Липецке коммунисты открыли к 9 Мая в 2015 году. Однако местные жители новый памятник не оценили, и вскоре вождя облили розовой краской, а партия «Яблоко» обратилась в прокуратуру с требованием убрать скульптуру.