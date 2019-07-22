Разворот с лишением: водителей на Профессора Попова ловят на невнимательности

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На Петроградской стороне водители, не знающие о временных изменениях в схеме организации движения, могут попасть под серьезное наказание, вплоть до лишения прав. Читатели «Фонтанки» предупреждают автомобилистов о коварном перекрестке.

Речь идет о перекрестке Каменноостровского проспекта с улицей Профессора Попова. Последняя в настоящий момент является односторонней – с 10 по 24 июля из-за работ по прокладке электрокабеля там закрыто направление от проспекта Медиков к Каменноостровскому. Однако для некоторых автомобилистов это по-прежнему становится неприятным сюрпризом, имеющим последствия.

По словам читателя «Фонтанки» Алексея, соответствующие дорожные знаки, которые должны проинформировать водителей о новой схеме движения, в районе места работ либо не установлены, либо их сложно заметить. Так, на участке Каменноостровского от набережной Карповки до улицы Профессора Попова отсутствуют знаки «Выезд на дорогу с односторонним движением». Знак «Дорога с односторонним движением» установлен на Попова сразу за перекрестком, но на высоте метров трех, из-за чего из невысоких машин его просто не видно. Вдобавок знак объезда на перекрестке практически развернут к пешеходам вместо водителей.

Многие водители на этом перекрестке сворачивают направо на Попова, чтобы затем развернуться и поехать в сторону Вяземского переулка. Однако теперь, при одностороннем движении, этот маневр может быть чреват наказанием.

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«При повороте на улицу Профессора Попова и развороте на ней (так как она впереди перекрыта, и это тоже выясняется только после поворота на ул. Проф. Попова) машину останавливает инспектор ГИБДД и вменяет в вину нарушение с наказанием вплоть до отбора прав, – пишет читатель. – В результате водителя лишают прав на полгода за разворот радиусом 10 метров как за встречное движение по улице с односторонним движением. Мою машину инспектор «догнал» аж через три квартала от «места нарушения».

И если перед перекрестком с набережной Карповки об изменении схемы движения там предупреждает информационный стенд, то перед пересечением с улицей Профессора Попова такого стенда не установлено, отмечает читатель и просит «предупредить остальных автолюбителей остерегаться «опасного» перекрестка».