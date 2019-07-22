О пресс-конференции канадской полиции узнал весь мир. О двойном убийстве рассказала сержант в образе котика

Трагикомичный оттенок приобрела пресс-конференция конной полиции в Канаде о расследовании двойного убийства. Докладывавшую женщину-сержанта зрители интернет-трансляции увидели с кошачьими ушками, носом и усами. Получив взрыв эмоций от пользователей, стражи правопорядка сослались на то, что «звериный» фильтр стоял в Facebook по умолчанию.

Как сообщает 22 июля TJournal, повод для общения полиции с прессой был печальный: в Британской Колумбии нашли мертвыми путешественников. Судя по всему, мужчину и женщину убили. Несмотря на страшный повод, зрители трансляции в «Фейсбуке» 19 июля вряд ли могли удержаться от смеха: визуальный ряд сопровождал включенный «кошачий» фильтр. В результате представитель королевской конной полиции Жанель Шойе произносила вполне серьезный текст (она просила помочь следствию) с кошачьими ушами на голове. Ее лицо украшали звериный нос и усы.

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u — Tyler Dawson (@tylerrdawson) 19 июля 2019 г.

Картинка не стала бы достоянием широкой общественности, если бы кадром из трансляции не поделился с другими пользователями журналист местного издания National Post. Разошедшиеся по Сети картинки вызвали множество комментариев. «RCMP BC (Королевская канадская полиция Британской Колумбии. — Прим. ред.) проводят пресс-конференцию, посвященную двум людям, убитым на Аляскинском шоссе, и у них включен фильтр для кошачьих ушей», – написал корреспондент.

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It's too cute, so I just HAD to draw this! I hope Japan will do the same :3 pic.twitter.com/UgBzu9sL61 — ? ? ? ? ? ? ? (@radiant_dreamer) 20 июля 2019 г.

«Это слишком мило, поэтому я просто должен был нарисовать это!» – прокомментировал эту запись художник, занимающийся видеоиграми. И нарисовал впечатлившую его картинку.

Вполне ожидаемо многие пользователи написали про неэтичность применения фильтра в такой ситуации. Но в канадской конной полиции заверили, что здесь не было злого умысла: мол, «кошачий» фильтр стоял в «Фейсбуке» по умолчанию. Трансляцию прервали и перезапустили еще во время мероприятия, когда поняли, что передаваемая картинка весьма экстравагантна.

Но случай, когда технологии таким вот образом врываются в реальную жизнь, уже не первый. В июне пакистанский политик Шаукат Юсафзай тоже провёл пресс-конференцию в ФБ в образе кота.