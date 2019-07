О пресс-конференции канадской полиции узнал весь мир. О двойном убийстве рассказала сержант в образе котика

Трагикомичный оттенок приобрела пресс-конференция конной полиции в Канаде о расследовании двойного убийства. Докладывавшую женщину-сержанта зрители интернет-трансляции увидели с кошачьими ушками, носом и усами. Получив взрыв эмоций от пользователей, стражи правопорядка сослались на то, что «звериный» фильтр стоял в Facebook по умолчанию.

Как сообщает 22 июля TJournal, повод для общения полиции с прессой был печальный: в Британской Колумбии нашли мертвыми путешественников. Судя по всему, мужчину и женщину убили. Несмотря на страшный повод, зрители трансляции в «Фейсбуке» 19 июля вряд ли могли удержаться от смеха: визуальный ряд сопровождал включенный «кошачий» фильтр. В результате представитель королевской конной полиции Жанель Шойе произносила вполне серьезный текст (она просила помочь следствию) с кошачьими ушами на голове. Ее лицо украшали звериный нос и усы.

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u