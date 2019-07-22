В ОЖД подтвердили перевозку пассажира в локомотиве поезда из Петербурга. Подзаработавший машинист отстранён

После поездки клиента сервиса BlaBlaCar в локомотиве поезда Петербург – Москва машиниста отстранили от работы. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ОЖД 22 июля.

Служебная проверка подтвердила факт провоза членами локомотивной бригады в кабине посторонних лиц.

«Машинисту и помощнику машиниста, нарушившим служебные инструкции, вынесено дисциплинарное взыскание», — отметили на предприятии.

Сейчас решается вопрос о продолжении работы отстранённого машиниста в ОАО «РЖД». Для локомотивных бригад проводят дополнительные инструктажи и проверки.

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Ранее «Фонтанка» со ссылкой на информацию из Telegram-каналов рассказывала, что москвич, возвращаясь из Петербурга, решил воспользоваться сервисом BlaBlaCar. Машинист Роман предложил ему прокатиться до столицы за 1300 рублей, но не на машине, а в кабине поезда. BlaBlaCar подтвердил перевозку и заблокировал аккаунт её организатора.