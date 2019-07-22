Бывшая глава администрации МО «Смольнинское» признана виновной в мошенничестве. Ее приговорили к условному сроку

В Петербурге экс-глава местной администрации муниципалитета «Смольнинское» Наталья Смирнова признана виновной в особо крупном мошенничестве. Ее наказали условным сроком и на два года запретили занимать должности на госслужбе.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 22 июля Куйбышевский суд в особом порядке рассмотрел дело Смирновой и предпринимателя Дмитрия Степанова. Его компания «Инвест+» в 2015 году при покровительстве чиновницы получила подряд на благоустройство на сумму не менее 80 млн рублей. Почти на 9 млн работы оказались невыполненными. Доля Смирновой составила 1,4 млн рублей в вещном эквиваленте. Глава администрации получила на эту сумму стройматериалы.

Смирнова приговорена к двум годам условно с тем же испытательным сроком и двухлетним запретом занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций на госслужбе и в органах местного самоуправления. Степанов наказан тремя условными годами.