Пославший чиновницу на «определенную часть тела» уральский депутат заплатит штраф

Председатель совета депутатов Урал Зайнетдинов выплатит 2 тысячи рублей главе Кропачевского городского поселения Светлане Мальковой (Челябинская область) за оскорбления.

«Факт оскорбления установлен, в связи с чем Ашинским городским прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении председателя Совета депутатов Кропачевского городского поселения по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Постановлением мирового судьи указанное лицо признано виновным с назначением штрафа в размере 2 000 рублей», – сообщает 22 июля региональная прокуратура.

Светлана Малькова рассказала изданию Znak.com, что в апреле пришла на прием к Зайнетдинову, чтобы подписать некий запрос. Депутат для обоснования своей позиции якобы прибегнул к выражению, которое «по смыслу схоже с тем, что она совершила с ним половой акт», а затем «на словах отправил ее на определенную часть тела мужчины». Препирательства закончились тем, что Зайнетдинов вытолкал Малькову за дверь. После этого она написала на него заявление, а на депутата составили протокол по части 1 статьи 5.61 КоАП (оскорбление).

Зайнетдинов свою вину не признал. По его версии, он на повышенных тонах попросил главу поселения покинуть его кабинет из-за занятости.

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Пока шло разбирательство, сама Малькова была задержана и отправлена под домашний арест по обвинению в превышении полномочий и растрате. 13 июня ее лишили полномочий и. о. главы.