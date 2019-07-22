«Строительный трест» вывел в продажу виллу с полной отделкой

ГК «Эталон»

Компания «Строительный трест» вывела на рынок уникальный объект в составе одного из своих загородных проектов – коттеджного поселка премиум-класса «Озерный край» в Токсово.

К продаже предлагается готовая вилла с дизайнерской отделкой и оборудованной кухней. Стоимость домовладения составляет 93 млн рублей.

Дом расположен на участке площадью 42 сотки – это самое большое домовладение в поселке. Площадь самого дома – 400 кв. метров. На территории выполнены работы по благоустройству, установлены дизайнерские уличные фонари, по периметру высажена живая изгородь, подключены камеры видеонаблюдения, построен домик для персонала, оборудован просторный вольер для сторожевых собак. На участке проложены все коммуникации, подведен газ, вода и электричество. Бесперебойное отопление в зимний период обеспечивается двумя газовыми котлами.

В двухэтажном доме шесть спален, три из которых с собственными ванными и туалетными комнатами, просторная кухня-гостиная площадью 90 кв. метров, балкон, терраса, кабинет, сауна и гараж для трех автомобилей. Элегантная и высококачественная отделка из натуральных дорогостоящих материалов выполнена в стиле ар-деко. Полы и двери созданы из ценных пород дерева, лестницы, столешницы и подоконники – из мрамора. На стенах – венецианская штукатурка и лепнина из гипса. Кухня оснащена встроенной техникой премиум-класса – производителя из Германии. Ванная комната оборудована итальянской сантехникой класса «люкс», на стенах и полах – керамическая плитка.

Справка о компании АО «Строительный трест»

КП «Озерный край». ЛО, Всеволожский р-н, поc. Токсово, ул. Озерный край. Застройщик: ООО «Озерный край». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.