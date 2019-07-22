После ДТП на Гостилицком шоссе пришлось поработать бензопилами. Маршрутка уехала в лес

Маршрутка попала в аварию в Ломоносовском районе Ленобласти днем 22 июля. Есть пострадавшие.

Как сообщается в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор», около часа дня на 8-м километре автодороги «Петродворец – Кейкино» 60-летний водитель автобуса «ПАЗ» маршрута №685 «Ломоносов – Копорье» не справился с управлением и съехал в кювет. На кадрах с места ДТП видно, что автобус уехал в лес и повалил деревья, причем одно – на проезжую часть. В итоге их пришлось распиливать, чтобы убрать.

В результате аварии пострадали два человека. Они получили легкие травмы.

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Местные жители отмечают, что техническое состояние автобусов на этом маршруте оставляет желать лучшего.

«Это 685-й или 681-й? Последнее время ездили с приличным перекосом, все скрежетало и стучало... Автобусы каждый день проходят приличное расстояние от Ломоносова до Копорья и обратно по несколько раз и нормально не обслуживаются», – жалуется в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участница Татьяна.