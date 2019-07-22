«Монрепо» страдает от любителей роз. Очередную пару задержали в выходные при попытке стащить куст

Со срезанными кустами роз встретила администрация парка «Монрепо» в Выборге пару посетителей. В отличие от «бабулек-пенсионерок», стремящихся украсить ворованным собственные участки, этих подозревают в попытке похищенное сбыть.

Как рассказали «Фонтанке» в парке 22 июля, цветы срезали и пытались стащить вечером 20 июля. Пострадали кусты канадской розы, которая растет на берегу залива. Привезенный из Германии сорт, по словам представителя «Монрепо», часто страдает от подобных гуляющих, причем, как правило, розу вырывают с корнем. Тот факт, что на этот раз цветы срезали, вероятней всего, говорит о намерении их продать. «Коммерсантов» задержала охрана парка.

В «Монрепо» добавляют, что розы в парке редеют регулярно, за прошлый год садовники недосчитались около 500 кустов.

«Наиболее всего воров-цветоводов привлекают розовые и бордовые цветы. По мнению специалистов, счет выкопанных в нынешнем сезоне кустов также идет на сотни. Фактически воровство приняло массовый характер. И ведь наверняка это не злобные воры-рецидивисты, а обычные жители, может быть бабульки-пенсионерки, которые считают, что от парка все равно не убудет», – предполагают в «Монрепо».

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Название парка на берегу Финского залива с французского переводится как «мой покой». Строить его в 1770 году начал комендант Выборгской крепости Петр Ступишин. Большинство исторических построек приходятся на конец XVIII - начало XIX века. С развалом Советского Союза парк постепенно начал разрушаться, часть сооружений были полностью разрушены или уничтожены. В 2017 году здесь началась масштабная реставрация. Южная и Восточная части парка, где и расположен основной розарий, сейчас закрыты для посетителей.