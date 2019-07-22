Раскрыта загадка рождения ребенка в Петербурге «задним числом». В появлении сына гражданки Австралии участвовали три родителя

У петербургских правоохранителей отсутствуют претензии к гражданке Австралии, которая приехала в Россию через неделю после рождения своего ребенка. Появление сына на свет «задним числом» объяснилось участием в таинстве троих родителей.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, полиция Петербурга истребовала медицинскую историю младенца, рожденного третьего июля и отданного через несколько дней 40-летней Шеридан из Австралии. Женщина при заселении в гостиницы показывала только памятку матери и прививочный сертификат, чем насторожила сотрудников на ресепшн. Шеридан прилетела в Россию 9 июля, следовало из ее медицинской карты, и быть пациенткой 16-го роддома на Малой Балканской она вряд ли могла.

По данным «Фонтанки», полиция выяснила, что у австралийки с коммерческой организацией был заключен договор суррогатного материнства. Кроме женщины как генетического родителя и генетического отца, в процедуре участвовала суррогатная мать, которая согласилась выносить будущего австралийца. Он появился на свет накануне дня рождения Шеридан. Подарок иностранки самой себе получился таким хлопотным, потому что при заселении в отели она не предъявляла договор суррогатного материнства, чем обоснованно вызвала обеспокоенность персонала и вынудила обратиться в полицию.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили, что после проведенной проверки претензий к гражданке Австралии не имеют. Комитет здравоохранения Петербурга на запрос редакции не ответил.