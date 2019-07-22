Фанату не дали послушать «Группу крови» в исполнении «Металлики». Система распознавания лиц нашла в толпе потенциального преступника

На концерте группы Metallica в Москве задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Заметить его помогла система распознавания лиц.

Как пишет ТАСС 22 июля со ссылкой на источники, накануне на стадионе «Лужники» во время выступления группы Metallica полиция задержала 33-летнего приезжего из Самары. Мужчина находится в федеральном розыске по «подозрению в совершении ряда преступлений». Родился задержанный в Томской области, затем перебрался в Самару, позже — в столицу.

Напомним, легендарная американская группа удивила фанатов знанием русского рока и спела «Группу крови» на русском языке.