ЖК Promenade назван одной из самых ожидаемых премьер года

«Аквилон Инвест»

Холдинг «Аквилон Инвест» сегодня открыл продажи в новом жилом комплексе Promenade в Адмиралтейском районе Петербурга. Это последний застраиваемый участок на территории редевелопмента завода «Петмол». Эксперты уже назвали проект одной из самых ожидаемых премьер года.

Комплекс реализуется в сегменте «бизнес» и разместится буквально в минуте от станции метро «Фрунзенская», Московского проспекта и набережной Обводного канала. На рынок выведены сразу семь корпусов проекта, включающих как квартиры, так и апартаменты – всего 652 лота. Цены стартуют с отметки от 4,5 млн рублей.

Как отмечает Ольга Трошева, заместитель генерального директора КЦ «Петербургская Недвижимость», ЖК Promenade можно с уверенностью назвать премьерой года в своей локации.

«Территория «Петмола» и в целом более масштабного проекта реновации «Измайловская перспектива» – ценные участки в пешеходной доступности от исторического центра Петербурга и парадных набережных. Разрабатывая проект в такой локации, необходимо соблюсти баланс между объемом жилой недвижимости, коммерческой и социальной инфраструктуры, привнести в квартал новые общественные пространства, которые бы притягивали людей, создать места для общения, прогулок», – отмечает Ольга Трошева. ЖК Promenade строится на основе именно этих принципов.

Promenade решен в традиционном для Московского проспекта неоклассическом стиле. Особенностью комплекса станет 200-метровый просторный променад, образованный анфиладой арок и зеленых внутренних дворов с оригинальными французскими цветниками и фонтанами.

В ассортименте планировочные решения: от студий до пятикомнатных квартир, в том числе редкие для рынка лоты с большими террасами, остекленными в пол эркерами, варианты с окнами на две и даже три стороны света. Большинство квартир и апартаментов – с потолками 2,9 метров и выше, с верхних этажей видны панорамы исторического центра, купола Троицкого и Исаакиевского соборов, Московский проспект.

Несмотря на классический облик фасадов, технические и инженерные решения в домах соответствуют взыскательным требованиям современности. При строительстве применен новый стандарт «Аквилон Инвест» 4Е – Ergonomics, EnergySaving, Ecology, Economy, который включает передовые разработки по ресурсосбережению, эргономике пространства, «зеленому» строительству и «умному» оснащению домов.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Promеnade» (застройщик ООО «Юнит», проектная документация размещена на сайте: http://promenade.spb.ru