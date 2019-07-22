Мария Мотузная получит 100 тысяч рублей за моральный вред. Ее обвиняли в экстремизме из-за картинок во «ВКонтакте»

Центральный районный суд Барнаула вынес решение взыскать в пользу Марии Мотузной 100 тысяч рублей морального ущерба. По мнению девушки, которую судили за мемы, «это победа».

«Государство должно выплатить мне 100 000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая, что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К (тысяч. — Прим. ред.), — это победа» – так решение суда 22 июля Мотузная прокомментировала в соцсетях.

Согласно карточке на сайте суда, дело начали рассматривать в середине мая, а судебное заседание было сперва назначено на 17 июля, а затем перенесено на 22-е. Иск был подан к Министерству финансов Российской Федерации.