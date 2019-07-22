«Фальсификат на 80%». Путину предложили начать маркировать питьевую воду

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время встречи с президентом Владимиром Путиным 22 июля заявил, что опыт обязательной маркировки обуви, фармацевтических изделий и молочной продукции надо распространить и на питьевую воду.

«Как ни странно, самая подделываемая продукция – это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьём. Процент фальсификата составляет от 25 до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции», – подчеркнул Чемезов.

В мае производители и ретейлеры раскритиковали идею Медведева по маркировке продуктов. Они заявили, что введение аналога ЕГАИС для продовольствия не поможет победить фальсификат, зато ударит по кошельку потребителя и подкосит малый бизнес.