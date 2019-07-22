Чемезов рассказал Путину о рекорде. «Ростех» получил заказов на военную технику на 55 млрд рублей

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов 22 июля отчитался президенту Владимиру Путину о рекордном годе для госкорпорации. По его словам, «Рособоронэкспорт» в 2018 году поставил продукции за рубеж на рекордную сумму, самую большую за весь период своего существования, – 13,7 млрд рублей.

«Твёрдый портфель заказов на военную технику достиг 55 миллиардов. Выручка от реализации гражданской продукции приблизилась уже к 30 процентам, – сказал Чемезов. – Выручка в целом за 2018 год выросла и составила 1642,7 миллиарда, и чистая прибыль – 128,1 миллиарда».

По его словам, средняя заработная плата по всем предприятиям корпорации составила 49,5 тысячи рублей, «то есть это достаточно высокий уровень заработной платы. Поэтому наши работники весьма неплохо себя чувствуют и работают с удовольствием», – отметил топ-менеджер.

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