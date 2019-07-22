Дайверу, который нырял в Баренцевом море вместе с не всплывшим петербуржцем, предъявили обвинения. В деле он единственный фигурант

На подписку о невыезде отправил суд дайвера из Петрозаводска Дмитрия Беленихина. После гибели двух туристов при погружении ему предъявлены обвинения за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили 22 июля «Фонтанке» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, других подозреваемых или обвиняемых в деле о вероятной гибели двух дайверов нет. Следствие настаивало на домашнем аресте Беленихина, но суд ходатайство не удовлетворил, отправив спортсмена на подписку о невыезде.

Напомним, ранее Беленихин вместе со спортсменом из Петербурга и жителем Петрозаводска погружался в воду в акватории Печенгского залива Баренцева моря 16 июля. В дайвинг-центре DiverSea нашего корреспондента уверили, что оба аквалангиста были неопытными, однако Беленихин эту информацию опровергает. По его словам, петербуржец – опытный ныряльщик со стажем не менее трех лет и сертификатом, выданным в Финляндии. На своей странице «ВКонтакте» дайвер подробно описал, как проходила подготовка к погружению и первые часы поисков. По его словам, не всплывшие аквалангисты ныряли как самостоятельная пара, и о контроле за ними Беленихиным изначально речи не шло.

«Анализируя ситуацию, на данный момент, как ныряльщик с 20-летним стажем, я не могу найти разумных объяснений случившемуся, так как уровень подготовки дайверов, простой план, минимальные глубины, хорошая видимость, практически отсутствующее течение, достаточно теплая по нашим меркам вода 8 – 9 градусов, известное обоим место, не могли привести хоть к сколь-нибудь угрожающей ситуации. Оба владели подтвержденными и свежими навыками как спасения, так и самоспасения, не говоря уже о технике и теории погружения», – пишет обвиняемый. Он также отметил, что незадолго до погружения в акватории видели косаток, дельфинов и крупного тюленя. Как одну из версий трагедии он называет столкновения с дикими животными.

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Дайверов все еще не нашли. Местные СМИ утверждают, что 22 июля на берег из Архангельска привезут глубоководный аппарат «Фалькон». Он может обследовать глубины до 150 метров.