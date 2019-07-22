Дворцовой площади добавят световых эффектов. Смольный проведет осенний «Фестиваль света» почти за 40 млн рублей

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга объявил конкурс на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Фестиваль света осенью 2019 года». Как следует из материалов на сайте госзакупок, опубликованных 22 июля, на эти цели город готов потратить 39,5 млн рублей.

Само шоу должно проходить в течение двух недель в ноябре. Местом проведения станут Дворцовая площадь и фасад Главного штаба. Художественный ролик должен быть создан в формате и технологии 3D mapping, говорится в техзадании. Также победитель конкурса должен будет обеспечить кейтеринг и оборудовать шатер для вип-гостей.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что на новогодние украшения Петербурга власти намерены потратить более 100 млн рублей.