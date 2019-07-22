«Вы сейчас будете умирать, вы в курсе?» Фигурант дела о теракте в метро Петербурга рассказал, как от него добивались показаний

Подробностями первой встречи со следствием поделился в суде Петербурга 23-летний Махамадюсуф Мирзаалимов. По его словам, для предполагаемых пособников террориста заготовили биту и кинжал.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Мирзаалимов на заседании 22 июля в Ленинградском окружном военном суде заявил, что ко взрыву в вагоне подземки не имеет никакого отношения. Он жил в России с 6-го класса, получил гражданство РФ, против новой родины, говорит, ничего не имеет.

«Когда нас после задержания привезли в Следственный комитет, то выстроили и сказали: "Вы сейчас умирать будете, вы в курсе?" Я ещё переспросил про умирать», – рассказал Мирзаалимов о событиях 6 апреля 2017 года.

Запомнились команда «заносить самого умного» и четверо сотрудников, встретивших в кабинете. У одного якобы была бита, второй был вооружён кинжалом.

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«Они мне сказали: "На колени!" Потом зацепили руки наручниками за спиной, стали тянуть в противоположную сторону. Били втроём, но я ничего не знал и не мог сказать», – продолжает Мирзаалимов, бросая взгляды на плачущую мать в зале. Она заверяла суд, что террористические организации не могли увлечь сына. Он, с её слов, даже молиться правильно не умеет и с детства мечтал служить России.

Сам Мирзаалимов подтвердил, что теракт осуждает, знакомства с Акбаржоном Джалиловым не водил. В Петербурге он снимал койко-место в квартире на Товарищеском, разговоров о взрывах и бомбах не помнит. Он заявляет, что следователи требовали показаний против Эрматова в обмен на статус свидетеля, оговорить соседей он не смог.