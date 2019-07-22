Происшествия
«Вы сейчас будете умирать, вы в курсе?» Фигурант дела о теракте в метро Петербурга рассказал, как от него добивались показаний
Подробностями первой встречи со следствием поделился в суде Петербурга 23-летний Махамадюсуф Мирзаалимов. По его словам, для предполагаемых пособников террориста заготовили биту и кинжал.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Мирзаалимов на заседании 22 июля в Ленинградском окружном военном суде заявил, что ко взрыву в вагоне подземки не имеет никакого отношения. Он жил в России с 6-го класса, получил гражданство РФ, против новой родины, говорит, ничего не имеет.
«Когда нас после задержания привезли в Следственный комитет, то выстроили и сказали: "Вы сейчас умирать будете, вы в курсе?" Я ещё переспросил про умирать», – рассказал Мирзаалимов о событиях 6 апреля 2017 года.
Запомнились команда «заносить самого умного» и четверо сотрудников, встретивших в кабинете. У одного якобы была бита, второй был вооружён кинжалом.
«Они мне сказали: "На колени!" Потом зацепили руки наручниками за спиной, стали тянуть в противоположную сторону. Били втроём, но я ничего не знал и не мог сказать», – продолжает Мирзаалимов, бросая взгляды на плачущую мать в зале. Она заверяла суд, что террористические организации не могли увлечь сына. Он, с её слов, даже молиться правильно не умеет и с детства мечтал служить России.
Сам Мирзаалимов подтвердил, что теракт осуждает, знакомства с Акбаржоном Джалиловым не водил. В Петербурге он снимал койко-место в квартире на Товарищеском, разговоров о взрывах и бомбах не помнит. Он заявляет, что следователи требовали показаний против Эрматова в обмен на статус свидетеля, оговорить соседей он не смог.
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Справка:
При взрыве в вагоне метрополитена на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт» травмы получили 67 пассажиров. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. В помощи ему обвиняют выходцев из Киргизии и Таджикистана с семью классами образования и навыками поваров-сушистов. Вербовщиком считается уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом – гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Все 11 подсудимых категорически отрицают предъявленные обвинения и называют доказательства сфабрикованными.