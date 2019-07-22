«Мы уважаем природу и даём медведю спокойно отобедать». Финские пограничники запечатлели, как зверь загрыз лося у границы с Россией
Камера наружного наблюдения на финской границе запечатлела нападение медведя на лося. Инцидент произошёл в регионе Кайнуу недалеко от границы с Россией.
На фото видно, как медведь вгрызается в шею сохатого.
«Погранохрана использует технический контроль на границе и вблизи неё. Часто в объектив попадают животные. На выходных случился немного необычный инцидент», – сообщили представители Пограничного отряда Кайнуу 22 июля в Twitter.
#Rajavartiolaitos k?ytt?? teknist? valvontaa rajalla ja sen l?heisyydess?. Nauhalle tarttuu usein kuvia el?imist?. Viikonlopun aikana sattui kuitenkin hieman erilainen tapaus.#kuusamo pic.twitter.com/CPRPcLp3nG— Kainuun Raja (@KainuunRaja) 22 июля 2019 г.
«Наши патрули стараются не передвигаться в этом районе. Наверняка медведь захочет защитить свою добычу, поэтому важно помнить о безопасности труда, – комментируют пограничники. – Мы уважаем природу и позволяем медведю спокойно отобедать».
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