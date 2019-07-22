Коварная «встречка»: «Тойоту» на «Скандинавии» подбило обломками столкнувшихся на встречной машин

На трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти столкнулись две попутки. При этом досталось и не участвовавшей в ДТП встречной машине.

Авария произошла 22 июля, около 8:30, на 114-м километре федеральной трассы «Скандинавия». Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 33-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны Петербурга в направлении Выборга, столкнулся с попутным автомобилем Nissan под управлением мужчины 51 года. Тот поворачивал налево.

Осколки столкнувшихся машин отлетели в ехавшую во встречном направлении Toyota под управлением 34-летнего водителя и нанесли автомобилю механические повреждения.

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В результате аварии травмы получили двое – водители «Мерседеса» и «Ниссана». По факту ДТП ГИБДД ведет проверку.