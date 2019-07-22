К началу суда по похищению картины Куинджи крымчанин заплатил 13 тысяч рублей за восстановление «Ай-Петри»

Уроженец Феодосии Денис Чуприков выплатил 13 тысяч рублей на восстановление картины Куинджи, поврежденной при похищении. Дело о громкой краже Замоскворецкий суд столицы начал рассматривать 22 июля.

По информации Business FM, 32-летний фигурант признал вину лишь частично. В свою очередь, прокурор в обвинительном заключении сообщила, что полотно «Ай-Петри», унесенное из Третьяковской галереи, оценивается в 19 941 000 рублей. Вынимая картину из рамы, Чуприков нанес изображению царапину и «мелкие выкрошки красочного слоя», которые были вызваны «механическим воздействием». Реставрация обошлась в 13 тысяч рублей, их мужчина оплатил.

По мнению гособвинения, уроженец Крыма не просто украл произведение искусства, но и нанес ущерб деловой репутации Третьяковской галереи. Его действия «повлекли снижение доверия общества к сохранности галереей художественных ценностей».

Напомним, громкое преступление было совершено в конце января 2019 года. С выставки Куинджи пропало полотно, привезенное из Русского музея. Причем Чуприков снял картину со стены на глазах посетителей — те подумали, что это сотрудник Третьяковки. Произведение искусства нашли на стройке в Подмосковье. Уроженцу Крыма грозит до 15 лет колонии.

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Чуприков уже имел проблемы с законом: к моменту задержания он уже проходил по уголовному делу о хранении наркотиков. По результатам психиатрической экспертизы его признали вменяемым. Несмотря на то, что мужчина объяснил свой поступок желанием встретиться с президентом Владимиром Путиным.