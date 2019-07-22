Конкуренты Беглова потратили на прохождение «муниципального фильтра» одинаковые суммы. Сам он собрал подписи менее чем за 300 тысяч рублей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов за полтора месяца официально потратил на свою кампанию 5,3 млн рублей. Данные о том, как участники губернаторских выборов расходуют избирательные фонды, 22 июля опубликовал городской избирком.

Для того чтобы стать кандидатом, самовыдвиженец Александр Беглов собрал подписи у 162 муниципальных депутатов и 80 тысяч избирателей. На это все, согласно официальному отчету, он потратил 293,2 тысячи рублей.

Этой суммы Беглову хватило даже для того, чтобы перевыполнить план: в июне он утверждал, что собрал больше 350 тысяч подписей горожан в свою поддержку, однако сдал в избирком только часть из них. Автографы у петербуржцев в пользу врио губернатора собирали люди в брендированной одежде на станциях метро (на основании возмездного договора с подземкой) и в торговых центрах, всего штаб выставил около сотни пикетов. По официальной версии, все сборщики работали бесплатно.

При этом сразу десять человек, выдвинувшихся в губернаторы, согласно опубликованному отчету, потратили на сбор подписей в свою поддержку одну и ту же сумму — 250 тысяч рублей ровно. Среди них — зарегистрированные кандидаты Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), выбывший из гонки Олег Капитанов (ЛДПР) и остальные выдвиженцы, которые принесли в избирком недостаточное для прохождения фильтра число подписей.

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Михаил Амосов объяснил «Фонтанке», что 250 тысяч отдал «человеку, который собирал подписи муниципальных депутатов». Как зовут этого человека и откуда он взялся, кандидат вспомнить не смог. «Помогали ему из Смольного или нет, я не знаю. Лишних вопросов старался не задавать», – сказал Амосов. Надежда Тихонова заявила, что 250 тысяч заплатила «соратнику, который занимался подписями», при этом отказалась уточнить, как его зовут. Олег Капитанов в ответ на вопрос о том, кто именно собирал для него автографы и получил 250 тысяч рублей, сказал: «Я не буду делиться этой информацией».

Опрошенные «Фонтанкой» кандидаты утверждают, что большая часть указанной в отчете суммы ушла на нотариальное оформление подписей муниципальных депутатов. Однако все выдвиженцы принесли в избирком разное число автографов, а значит, должны были потратить на их заверение разные суммы денег.

В петербургском избиркоме на вопрос об аномалии ответили: «250 тысяч рублей — это сумма, которая не превышает предельных размеров расходования средств избирательного фонда кандидата. Иных требований к размеру избирательного фонда законодательство не содержит».

Единственный из зарегистрированных конкурентов Александра Беглова, кто потратил на сбор подписей муниципальных депутатов другую сумму денег, — это выдвинутый КПРФ Владимир Бортко: он отчитался о 300 тысячах рублей ровно. Лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Борис Вишневский, который не сумел пройти фильтр, израсходовал на неудачную попытку 1,2 тысячи рублей.