Бывший гендиректор «Теплосети Санкт-Петербурга» перешел на работу в ГУП «ТЭК»

Справка:

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Ежегодно по сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В сфере ответственности общества проживает более 2,5 млн горожан. Предприятие обеспечивает теплоснабжением порядка 14 000 зданий различного назначения. Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (74,9997%) и ГУП «ТЭК СПб» (25,0003%)

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» отапливает и снабжает горячей водой порядка 16000 домов Петербурга, в которых живет около 3 млн горожан. Среди абонентов компании – жилые дома, здания социально-бытового назначения – больницы, школы, детские сады, многочисленные производственные объекты. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. 100-процентным собственником является город.