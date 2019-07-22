Бывший гендиректор «Теплосети Санкт-Петербурга» перешел на работу в ГУП «ТЭК»
Игорь Стренадко, покинувший должность гендиректора «Теплосети Санкт-Петербурга», перешел на работу в ГУП «ТЭК СПб». Он выполняет обязанности советника главы предприятия.
«Подтверждаем, что Игорь Стренадко официально назначен советником генерального директора ГУП "ТЭК СПб" с 15 июля 2019 года», – ответили на вопрос «Фонтанки» в ГУП.
Ранее наше издание подробно рассказывало о трансферах в сфере городской энергетики, в рамках которых со своих должностей уходят гендиректор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров и «Теплосети Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко. ГУП «ТЭК» на данный момент руководит Иван Болтенков в должности и. о. гендиректора, «Теплосетью» – Антон Свиридов. Кроме того, «Петербургтеплоэнерго» возглавил Владислав Петров. Этим перестановкам предшествовало назначение Сергея Густова на должность гендиректора «Газпром межрегионгаза».
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Справка:
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Ежегодно по сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В сфере ответственности общества проживает более 2,5 млн горожан. Предприятие обеспечивает теплоснабжением порядка 14 000 зданий различного назначения. Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (74,9997%) и ГУП «ТЭК СПб» (25,0003%)
Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» отапливает и снабжает горячей водой порядка 16000 домов Петербурга, в которых живет около 3 млн горожан. Среди абонентов компании – жилые дома, здания социально-бытового назначения – больницы, школы, детские сады, многочисленные производственные объекты. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. 100-процентным собственником является город.