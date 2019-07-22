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Происшествия
22.07.2019 14:03
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Спасатели нашли тела погибших в горах Кабардино-Балкарии петербургских альпинистов

Тела погибших в Кабардино-Балкарии профессиональных альпинистов из Петербурга нашли сотрудники МЧС 22 июля. Об этом сообщается на сайте республиканского ведомства.

«Спасатели обнаружили альпинистов на склоне горы Урал без признаков жизни. Тела погибших альпинистов спустили на высоту 3800 метров», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Транспортировать погибших планируется с помощью вертолёта. 

Накануне петербуржцы  Константин Семенихин и Даниил Капицин сорвались при восхождении на гору Урал (высота 4300 метров). Они профессионально занимались альпинизмом, для восхождения выбрали сложный маршрут.

 

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