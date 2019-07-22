Предполагаемого убийцу во дворах Московского района помог найти Жасмин. Жертвой могла стать ЛГБТ-активистка

Изрезанное тело женщины нашел в кустах житель Петербурга минувшим вечером. Спустя почти сутки на след предполагаемого убийцы помогла выйти служебная собака по кличке Жасмин. Предположительно, жертвой убийцы стала та, что выступала за права секс-меньшинств.

По информации «Фонтанки», в полицию житель Московского района Петербурга обратился около пяти часов вечера 21 июля. Он рассказал, что в кустах возле 11 дома по Пулковской улице увидел тело девушки лет 18 на вид с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.

Криминалисты установили, что умерла 41-летняя женщина. Преступление было совершено ночью 21 числа, минимум за 12 часов до момента, когда прохожий увидел тело.

Вместе с оперативниками на Пулковскую приехал пес по кличке Жасмин. Он взял след и довел полицейских до детского сада в пятистах метрах от кустов, в которых нашли тело. Через некоторое время предполагаемый убийца был задержан, им оказался 40-летний житель Башкортостана. Судя по базе республиканских судов, у него были финансовые трудности, кредиты он возвращать не торопился. Уголовное дело об убийстве было возбуждено в тот же день.

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По данным нашего издания, убитая – уроженка Великого Новгорода. На малой родине она не единожды привлекалась к административной ответственности, в основном за нарушения в виртуальном пространстве – демонстрация на странице «ВКонтакте» нацистской символики и распространение экстремистской музыки.

Убитая, вероятно, относила себя к сексуальным меньшинствам. Аккаунт в соцсети с данными жертвы преступления принадлежит политической активистке Елене Григорьевой. Она регулярно появлялась на улицах Петербурга как участник митингов и одиночных пикетов, отстаивая не только права ЛГБТ, но и, например, крымских татар, дальнобойщиков, сестер Хачатурян (обвиняются в убийстве отца) и бездомных животных.

Родные оппозиционерки сообщили «Фонтанке», что она не выходит на связь. Соратники по политическим взглядам подтвердили, что дата и место рождения убитой совпадают с известной им информацией об активистке. Живет Григорьева, по словам ее знакомых, в нескольких сотнях метров от места убийства.