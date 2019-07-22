«Если есть хоть малейшая угроза безопасности, открывать не будем». Беглов высказался о сроках строительства Фрунзенского радиуса

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал не гнаться за сроками по сдаче новых станций фиолетовой линии метро, если это будет влиять на безопасность. Ранее появилась информация о том, что на совещаниях обсуждается вариант открыть к 1 сентября только «Проспект Славы».

«Сроки сроками, но важнее всего безопасность, – заявил Беглов на правительственном совещании 22 июля. – Чтобы не было так, что сначала открыли, потом закрыли. Лучше тогда не открывать. Если есть хоть малейшая угроза безопасности, открывать не будем».

При этом вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что стройка идет по графику.

На прошлой неделе по новому участку Фрунзенского радиуса прошел пробный поезд. Открыть участок чиновники и «Метрострой» обещают к 1 сентября. Ранее появилась информация, что к этому времени может быть открыта лишь станция «Проспект Славы». Смольный это отрицал.