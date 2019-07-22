Пьяный шофер скорой помощи перевозил беременную и перевернулся. Женщина погибла

В Иркутской области после гибели беременной женщины задержан 54-летний водитель скорой помощи. Он пьяным выехал на вызов, перевернул машину и убежал.

О задержании подозреваемого 22 июля сообщает ГУ МВД Иркутской области. Накануне жительница поселка Качуг вызвала медиков, ей пришло время рожать.

На вызов отправили бригаду скорой помощи в составе водителя и фельдшера. Они забрали беременную и поехали в роддом.

«Шофер не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Роженица, которую планировалось срочно перевезти из поселка Качуг в Эхирит-Булагатский район, скончалась. Фельдшер получила телесные повреждения и была госпитализирована», – уточнили в ГУ МВД.

Реклама



За водителем пришлось побегать, с места ДТП он скрылся. После задержания аварию прокомментировал лаконично: «Выкинуло меня».

Медицинское освидетельствование водителя показало опьянение. Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Первые десять суток подозреваемый проведет в спецприемнике. За оставление места ДТП на него составили протокол по статье 12.27 КоАП и подвергли административному аресту.

Полиция разбирается, по каким причинам пьяного шофера выпустили на линию.