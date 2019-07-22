Пациенты Забайкальской больницы вынуждены стирать использованные бинты из-за бедности. Региональный минздрав начал проверку

Министерство здравоохранения Забайкальского края проведет служебную проверку после жалобы пациентов поселковой больницы, которые рассказали о том, что вынуждены сами стирать бинты. Об этом заявил глава ведомства Валерий Кожевников 22 июля.

«Ситуация в участковой больнице поселка Вершино-Дарасунское находится у меня на личном контроле. Ежемесячные расходы в медорганизации составляют более 170 тысяч рублей, запас всех медикаментов рассчитан на почти восемь месяцев, в частности бинтов в больнице на сегодняшний день 184 штуки. Поэтому информацию о «стирке бинтов пациентами» мы тщательно проверим», — сказал чиновник.

Накануне пациенты больницы посёлка Вершино-Дарасунский на встрече с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым пожаловались на невозможность самостоятельно купить необходимые медсредства и лекарства.

«Бывало, стирали себе бинты, потому что не было возможности купить. Мне бы хотелось знать почему? Почему-то Минздрав направляет запрос в больницу про обеспеченность лекарствами, и вынуждают их отвечать, что все есть», — цитирует местную жительницу «Чита.ру».

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Женщина добавила, что бесплатные лекарства не выдаются никому — даже маленьким детям, которых обязаны обеспечивать.

По словам врио губернатора, Забайкальский край отличается тем, что бюджет меньше, но люди болеют чаще. При потребности в 800 миллионов рублей из федеральной казны выделили 200. Осипов намерен попросить помощи в финансировании.