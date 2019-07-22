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Финляндия
22.07.2019 13:43
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Финские СМИ: Ельцин думал о продаже Карелии Финляндии за 15 миллиардов долларов

Борис Ельцин накануне распада Советского Союза всерьёз рассматривал вариант продажи Карелии финнам. Об этом в интервью финской газете Helsingin Sanomat  22 июля рассказал тогдашний замглавы МИД Андрей Фёдоров. Однако финны, судя по всему, об этом ничего не знали.

По его словам, в июле 1991 года «Утраченная Карелия», то есть территории, отошедшие СССР по Московскому мирному договору, были включены в список регионов, в которых был высок риск экстремистских движений, выступающих за автономию, и роста националистических настроений, что могло потребовать решений международного уровня. В нём также значились Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и граница с Китаем по реке Амур. Список составляла комиссия, в которую вошли Фёдоров, глава МИД Андрей Козырев и советник Ельцина Геннадий Бурбулис. Учитывая нехватку средств в бюджете страны, российское руководство рассматривало вариант продажи Карелии Финляндии за 15 миллиардов долларов.

Фёдоров предположил, что об этом могли знать министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен и президент Мауно Койвисто, однако Вяюрюнен опроверг HS свою осведомлённость. Койвисто же умер несколько лет назад. Тем не менее в 2007 году, после того, как Фёдоров рассказал о намерениях по продаже Карелии в начале 1990-х в колонке «Комсомольской правды», Койвисто опроверг данные СМИ о том, что его администрация проводила подсчёты, во сколько обойдётся Финляндии возврат отошедших к СССР после войны территорий, уточняет Yle. Финские СМИ писали, что Финляндия якобы была готова заплатить соседнему государству 64 млрд марок, а на возрождение Карелии потратить ещё 350 млрд марок.

Газета Ilta-Sanomat ещё в сентябре1991-го, когда распался СССР, подсчитала, что восстановление и содержание региона стоило бы Финляндии довольно дорого – 106 млрд марок, или более 26 млрд евро в переводе на нынешнюю валюту страны. В эту сумму входило, в частности, строительство аэропорта и ремонт порта в Выборге, строительство и реконструкция дорог, домов и социальных учреждений, новые коммунальные сети и даже возведение Ладожской АЭС. В дополнение к русскоязычному населению в 250 тыс. человек туда бы переехали 50 тыс. финнов. Для сравнения: в то время годовой бюджет Финляндии составлял 55,5 млрд евро.

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До реализации планов дело не дошло – в 1994 году вопрос продажи Карелии был полностью и окончательно закрыт.

Карельский вопрос периодически всплывает в финской прессе и всегда вызывает бурный отклик пользователей. В комментариях СМИ финны, среди прочего, обсуждают, могла ли покупка Карелии в 1990-х стать хорошим вложением. Некоторые читатели, например, утверждают, что финны «потеряли бы благосостояние ради нескольких мечтателей» и приобретение региона вызвало бы внешнеполитический кризис сейчас.


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