На жилые комплексы «Эталон ЛенСпецСМУ» снижена ставка по ипотеке

ГК «Эталон»

На строящиеся объекты компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») начала действовать акция от ПАО «Промсвязьбанк»*.

По условиям акции квартиру в строящемся жилом комплексе можно приобрести в ипотеку со ставкой от 9,3% годовых при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья и сумме кредита от 5 млн рублей до 30 млн рублей (для г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Срок кредитования достигает 25 лет.

*Акция ПСБ действует с 22.07.2019года до 31.08.2019 года и распространяется на следующие жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»: «Охта Хаус», «Эталон на Неве», Botanica, «Галактика.Премиум», «Дом на Блюхера», Fusion и строящиеся корпуса квартала «Галактика». ПAO «Промсвязьбанк»Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014. Подробнее с условиями предоставления ипотеки можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

ЖК «Галактика. Премиум» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/