За получение 30 миллионов «под продажную таможню» приговорен петербургский адвокат. Его принудительно отлучат от юриспруденции

В Петербурге вынесен приговор адвокату Михаилу Федотову, обещавшему клиентам за 30 миллионов рублей подкупить кингисеппских таможенников. Срок ему дали условный, а от практики отлучат реально.

О приговоре адвокату коллегии «Регион» сообщает 22 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Федотов обвинялся в покушении на мошенническое хищение 30 миллионов у гендиректора компании «Орион». Она выступала поставщиком нефтехимических продуктов, перевозимых на танкере «Фрея». Кингисеппская таможня сочла груз контрабандным и возбудила уголовное дело по статье 226.1 УК.

Гендиректор «Ориона» обратился за консультацией к главе юридического бюро «Фордевинд» Сергею Зимину, а тот привлек Федотова к обсуждению проблемы. Адвокат, как установил суд, пообещал избавить бизнесмена от уголовной ответственности и подкупить таможенников.

В сентябре 2018 года Федотов был задержан в своем офисе на улице Марата. Дело в отношении него и Зимина возбудили по статье 159 УК «Покушение на особо крупное мошенничество».

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Адвокат «Региона» получил 3 года условно с двухлетним испытательным сроком и штраф 120 тысяч рублей. Ему запретили в течение двух лет заниматься любыми видами юридической деятельности. В настоящее время статус адвоката Федотова не приостановлен, следует из реестра адвокатской палаты Ленобласти.

Сергей Зимин тоже отлучен от юриспруденции на тот же срок. Его приговорили к 2 годам 9 месяцам условно.