BlaBlaCar подтвердил перевозку пассажира в кабине поезда Петербург – Москва. Предприимчивый машинист уже заблокирован

Компания по организации совместных поездок BlaBlaCar заявила, что машинист ОЖД прибегнул к «неправомерному использованию» сервиса.

«В результате проверки подтвердился факт неправомерного использования сервиса. Аккаунт пользователя заблокирован», – цитирует 22 июля заявление компании ТАСС.

В BlaBlaCar заверили, что компания соблюдает российское законодательство, поэтому нарушение правил сервиса приводит к блокировке участников.

Октябрьская железная дорога ранее отметила, что проводит собственную проверку по факту перевозки пассажиров в кабине поезда, курсирующего между двумя столицами. Источник «Фонтанки» усомнился в правдивости этой истории, так как в кабине могут находиться только машинист и его помощник.

Ранее СМИ со ссылкой на информацию из Telegram-каналов сообщили, что москвич в своем желании сэкономить на обратном пути из Петербурга воспользовался сервисом BlaBlaCar. Машинист Роман предложил ему прокатиться до Москвы за 1300 рублей, но не на машине, а в кабине поезда.