VII квартал жилого комплекса Golden City набирает высоту

Glorax Development

На площадке VII квартала Golden City на намывных территориях Васильевского острова активно ведется возведение жилой части дома – корпус второй очереди проекта набирает высоту и уже возвышается над побережьем Финского залива.

Сейчас на объекте выполняется армирование плит перекрытий, стен и колонн. В ближайшее время начнутся работы по каменной кладке стен и перегородок.

Glorax Development

Общая площадь VII квартала Golden City составляет 44 050 кв. м, он рассчитан на 435 квартир. На выбор покупателей представлен широкий ассортимент планировочных решений – от студий до трехкомнатных квартир метражом от 27 до 120 кв. м. За счет удачного расположения корпуса компания Glorax Development смогла предложить еще больше вариантов видовых квартир с панорамными окнами на Финский залив. До 31 июля покупатели могут приобрести жилье в VII квартале со скидкой 15%, которая действует при условии 100% оплаты или покупке в ипотеку. Кроме того, можно воспользоваться рассрочкой от застройщика. Минимальная стоимость квартиры площадью 27 кв. м начинается от 3,24 млн рублей.

Glorax Development

Проект Golden City предполагает возведение на первой береговой линии Финского залива шести кварталов бизнес-класса общей площадью более 450 000 кв. м. Предусмотрено также строительство делового квартала, состоящего из пяти офисных зданий. Сейчас компания Glorax Development возводит VI и VII кварталы общей площадью порядка 100 000 кв. м. Квартирография жилого комплекса включает 25 видов планировочных решений, в том числе популярные форматы "студия", "евростандарт", а также квартиры с окнами на две стороны и с увеличенным количеством санузлов. В числе необычных предложений – двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Все жилые помещения предполагают свободную планировку и панорамное остекление.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents